Balletgroep Czestochowa on tour 20 maart 2018

Op woensdag 4 april is de balletgroep uit het Poolse Czestochowa te gast in cultuurcentrum de Werft. Sinds 1994 treedt de balletgroep om de twee jaar op in enkele Kempische gemeenten ten voordele van een goed doel. Zo gaan de inkomsten dit jaar naar een opvangcentrum voor kinderen met een handicap die wachten op adoptie. Dit jaar komen 44 kinderen en vier begeleiders van de balletgroep uit Czestochowa naar de Kempen. Het wondermooie balletoptreden 'Schilderijen van Poolse componisten' bestaat uit twee delen. In een eerste deel brengen ze 'Schetsen bij Poolse volksdansen' en na de pauze voeren ze fragmenten van het balletsprookje 'Alice in Wonderland' op. De voorstelling begint om 20 uur. Een ticket kost 9,50 euro. Ben je jonger dan 18 jaar, dan kost een ticket 7 euro. (WDH)