Bakkerijmuseum na 3 jaar opnieuw open 23 april 2018

Met een prijskamp voor schuttersgilden en demo's van oude ambachten is het Bakkerijmuseum in Geel tijdens het weekend heropend. Het museum sloot bijna drie jaar geleden de deuren na het overlijden van bezieler Willy Goossens. De collectie dreigde uit elkaar te vallen, maar Leo Struyven besliste om de inboedel in zijn geheel over te kopen en heropende het museum op de oorspronkelijke locatie. Naar aanleiding van Erfgoeddag werd de heropening op zaterdag gecombineerd met een molenschieting. Op zondag werden bezoekers doorheen het museum gegidst, en konden ze allerlei oude ambachten bewonderen zoals graan malen of maïs ontkolven. Het Bakkerijmuseum is vanaf nu elke zondag van 14 tot 17 uur geopend voor het publiek. Groepen kunnen er ook op afspraak langs gaan. (JVN)