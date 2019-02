Baileybrug in Larum van 11 tot 15 februari afgesloten Wouter Demuynck

04 februari 2019

Van 11 tot 15 februari voert de Vlaamse Waterweg herstellingswerken uit aan de baileybrug aan de Larumsebrugweg. In die periode is de brug afgesloten voor alle verkeer. Er is een omleiding voorzien, die loopt via Mosselgoren-Roerdompstraat-Lichtaartseweg-Bankloopstraat-Grensstraat-Herentalsedijk en omgekeerd.