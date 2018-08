Baby Fenna is 40.000ste inwoner 30 augustus 2018

02u38 0

De stad Geel heeft de kaap van 40.000 inwoners overschreden. Gisteren werd de 40.000ste inwoner in de bloemetjes gezet tijdens een feestelijke viering op het stadhuis. De eer komt toe aan Fenna Mertens, geboren op 27 juni 2018.





Een aantal troeven trekt heel wat mensen aan om zich in Geel te vestigen. Meer dan 2300 ondernemingen op Geels grondgebied bieden werkgelegenheid voor zo'n 23.000 mensen. Zo verhuisden de ouders van Fenna, Jimmy Mertens en Hanne Dierckx, vanuit de buurgemeenten naar Geel-Larum om dichter bij het werk te wonen.





"Geel is niet toevallig een aantrekkingspool voor jonge gezinnen", klinkt het bij de stad. "De faciliteiten van een stad liggen binnen handbereik en tegelijk is de rust van de groene natuur nooit veraf. Dankzij het ruime vrijetijdsaanbod valt er altijd wel iets te beleven. In haar beleid trekt de stad resoluut de kaart van het kind. In september opent het Huis van het Kind haar deuren. De stad legt ook een traject af om het label 'kindvriendelijke stad' te kunnen behalen." (WDH)