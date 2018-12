Avalympics-leden bakken medailles om van te smullen Jean Eykmans

12 december 2018

18u21 0 Geel Het was een drukke bedoening in de bakkerij van Peter Steurs in Geel. Liam, Anke, Katrien, Liesbet, Lies, Luc, Patrick, Bart en Gitte, allemaal leden van de vzw Avalympics én geselecteerd voor de Wereldspelen in maart volgend jaar in de Verenigde Arabische Emiraten, tekenden present om koeken te bakken in de vorm van olympische medailles.

Bakker Peter Steurs maakte eerder al G-broden om G-Sport Vlaanderen te steunen, nu kwam Peter met het idee om voor de vzw Avalympics iets te doen. “Mijn idee viel direct in goede aarde en met Benjamin Tas, coördinator van de vzw Avalympics, werkten we een plan uit. Vandaag worden hier de eerste koeken gemaakt en volgende week beginnen we met de verkoop. De opbrengst gaat integraal naar Avalympics”, aldus bakker Peter Steurs.

“Avalympics vzw biedt kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornissen de kans om actief een sport naar keuze te beoefenen. Hiervoor wordt samengewerkt met valide clubs uit de omgeving of bieden zelf een sport aan. We werken met heel wat gemotiveerde trainers en vrijwilligers, die onze G-sporters elke week weer laten genieten van hun sport. Momenteel hebben we binnen Avalympics de keuze uit 14 sporten in de regio Geel”, zegt Benjamin Tas die in de bakkerij de groep G-sporters begeleidde. In totaal zullen 22 Avalympics-leden deelnemen aan de Wereldspelen.

De ronde koeken, in de vorm van medailles, hebben een diameter van ruim 10 centimeter en worden gebakken in de kleuren van de drie podiumplaatsen: goud, zilver en brons, én van een lint in de Belgische kleuren voorzien. De koeken worden vanaf zaterdag 22 december te koop aangeboden in bakkerij Steurs. Ook zullen ze die dag verkocht worden tijdens de Warmste Week op de markt in Geel, ter hoogte van café De Wolwinkel.