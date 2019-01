Auto vat vuur op Antwerpseweg Wouter Demuynck

21 januari 2019

15u50

Op de Antwerpseweg is omstreeks 14.50 uur een wagen, die in de richting van Geel-centrum reed, uitgebrand. De bestuurder van de wagen kon de brand zelf nog blussen. De oorzaak is nog onbekend, maar wellicht gaat het om een kortsluiting in de wagen.