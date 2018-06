Auto tegen boom 16 juni 2018

02u43 0

Op een grindpad aan het Kempisch Kanaal in de buurt van de Larumsebrugweg in Geel botste gisterochtend rond 6.15 uur een auto tegen een boom. De 18-jarige bestuurder, B.A. uit Antwerpen, is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. (JVN)