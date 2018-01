Auto's in sloot 02u42 1

Aan Hanestrik in Geel is zondag rond 19.30 uur een auto in een sloot beland. De bestuurder liep lichte verwondingen op. De politie stelde vast dat hij dronken was. Hij is meegenomen naar het politiekantoor en mocht zijn roes uitslapen in de cel. Ook aan Laardonk in Laakdal belandde een auto in de sloot. Dat gebeurde nadat een bestuurder maandagochtend rond 1.15 uur een verlichtingspaal had geramd. Ook deze automobilist bleek onder invloed van alcohol te zijn. (JVN)