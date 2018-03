Auto in flank gegrepen 01 maart 2018

02u41 0

Twee auto's zijn dinsdagavond rond 22.20 uur op elkaar gereden in de Gasthuisstraat in Geel.





Het ongeval gebeurde toen één van de auto's een parking wilde verlaten, maar de bestuurster had een aanrijdende wagen niet opgemerkt. Bestuurster S.J. (26) uit Geel werd let lichte verwondingen naar het Sint-Dimpnaziekenhuis gebracht. (JVN)