Auto en bromfietser botsen: twee gewonden Kristof Baelus

27 februari 2019

19u37 0 Geel Een auto en een bromfiets zijn woensdag rond 16.45 uur gebotst. Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Antwerpseweg met Vogelzang. De bestuurder en de passagier van de bromfiets raakten lichtgewond.

Vermoedelijk heeft een wagen die in de richting van de fly-over aan het rijden was en rechts afsloeg op Vogelzang de bromfietser niet gezien. De bestuurder en passagier van de bromfiets reden in de richting van Geel centrum.

De hulpdiensten moesten ter plaatse komen voor de nodige verzorging. De bestuurder en passagier van de bromfiets zijn gewond naar het ziekenhuis gevoerd.