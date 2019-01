Attracties gezocht voor kermis van Winkelomheide Wouter Demuynck

23 januari 2019

20u40 0

Er zijn twee vacatures voor een standplaats op de kermis van Winkelomheide, die plaatsvindt van 23 tot 25 maart 2019. Er is een standplaats voor een attractie van ongeveer 12 meter breed. Dit mag geen eetkraam, vissersspel, kindermolen, schietkraam of lunapark zijn. Er is ook een standplaats voor een attractie van ongeveer 14 meter breed, met uitzondering van bovenvermelde attracties.

Kandidaten voor de bovenstaande plaatsen moeten bij hun aanvraag hun machtiging(en) bijvoegen, alsook het nodige attest van de verzekeringen BA en Brand, keuring gasinstallatie (indien aanwezig), keuring stroomgenerator (indien in gebruik), risicoanalyse, onderhoudsinspectie en periodiek nazicht voor kermistoestellen type A en B.

De kandidaturen moeten aangetekend binnenkomen voor 28 februari 2019 bij Stad Geel, dienst stadsontwikkeling en kernversterkend beleid, Hilde Vanuytsel, Werft 20, 2440 Geel.