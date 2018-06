Arlette (70) lijstduwer voor Open Vld 23 juni 2018

De 70-jarige Arlette Dilliën uit Geel zal de lijst van Open VLD in haar stad duwen. "Arlette is al verkiezingen lang een gevestigde waarde op de lijst van Open Vld Geel en ook deze keer mag ze niet ontbreken. Het blauwe gedachtengoed zit haar in het bloed", klinkt het bij de partij. "Als voorzitter van Vief vzw, de vroegere liberale gepensioneerden, organiseert ze socio-culturele activiteiten voor alle Geelse senioren om van te genieten. Ze wil een steun zijn voor de jongeren en een spreekbuis voor de senioren."





Arlette heeft voor haar pensioen 25 jaar gewerkt bij Bell Telephone, zowel in Antwerpen als in Geel. "Ik sta als lijstduwer op de lijst van Open Vld zodat alle Geelse 60-plussers op een kandidaat kunnen stemmen die écht om hen geeft. Mijn motto is daarom ook: oud maar niet out. Wij liberalen nemen iedereen mee in ons verhaal, wij laten niemand achter", zegt Arlette Dilliën. (JVN)