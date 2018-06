Alle WK-matchen van Rode Duivels op groot scherm 08 juni 2018

02u39 0

Vzw Geel Centrum, de overkoepelende organisatie van Geelse centrumhandelaars, toont in juni alle wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het WK voetbal in Rusland op groot led-scherm op de Markt. Het plein wordt voor de gelegenheid omgebouwd tot supportersdorp. De Rode Duivels spelen hun poulewedstrijden op maandag 18 juni (17 uur) tegen Panama, zaterdag 23 juni (14 uur) tegen Tunesië en donderdag 28 juni (20 uur) tegen Engeland. De Markt zal rood, geel en zwart kleuren. Supporters kunnen zich verwachten aan drankstanden, leuke supportersgadgets en randactiviteiten. De toegang tot het supportersdorp is gratis. Een sfeervolle dj-set zorgt er bij de wedstrijden voor dat nog voor de aftrap de juiste toon gezet is. (WDH)