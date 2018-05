Alicia vervolledigt vrouwelijk viergeslacht 18 mei 2018

De geboorte van Alicia Gybels (1) heeft voor een viergeslacht gezorgd. De trotse mama is Gitte Gilis (27), Christel Seyen (52) is de oma van de kleine spruit. Overgrootmoeder Mia Stuyk (72) vervolledigt het viergeslacht in de vrouwelijke lijn. Het jonge gezinnetje is afkomstig uit Winkelomheide, de resterende leden van het viergeslacht uit Holven.





