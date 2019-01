Aftrap van ‘Op stap met de gids 2019’ met vertellingen in Geels Brouwhuis Wouter Demuynck

15u06 0 Geel Zin om Geel ‘anders’ te bekijken? Dan is ‘Op stap met de gids’ iets voor jou. De enthousiaste ploeg van de Geelse Gidsenbond werkt ieder jaar weer een gevarieerd en boeiend aanbod aan gratis wandelingen, fietstochten en zelfs vertellingen uit.

Ze nemen je iedere maand mee op sleeptouw naar de mooiste, interessantste en minst bekende plekjes van Geel. Op het programma staan bijvoorbeeld de Lievekeswandeling en Voorjaarskriebels in Zammel. Nieuwsgierig naar het volledige aanbod? Neem dan een kijkje op www.bruisendgeel.be of haal je papieren versie af bij de dienst toerisme en stadsanimatie.

Op zaterdag 5 januari om 19 uur wordt de aftrap voor ‘Op stap met de gids 2019' gegeven met vertellingen in het Geels Brouwhuis, Nieuwstraat 41. Na het succes van vorig jaar wagen de gidsen zich aan een tweede vertelavond met anekdotes en straffe Geelse verhalen over onder andere de Kwaai haand, pinegels en de pispot. De vertelavond is gratis en inschrijven is niet nodig.