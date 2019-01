Afrit Westelijke Ring aan stadion De Leunen afgesloten tot 28 februari Wouter Demuynck

15 januari 2019

22u37 0

De afrit van de Westelijke Ring (R14) aan voetbalstadion De Leunen is tijdelijk afgesloten voor snoeiwerken in opdracht van Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Het verkeer moet doorrijden tot aan de verkeerslichten aan het begin van de verbindingsweg N19g waar er de mogelijkheid is om terug te keren.

De werken zullen in normale omstandigheden duren tot 28 februari 2019.