Afghaanse gemeenschap bloeit in Geel

Als barmhartige stede is Geel sedert lange tijd de thuisstad van vele inwoners met diverse achtergronden. Ook de Afghaanse vereniging Watandaar heeft haar plaats in Geel gevonden en wil de band nog versterken. Daarom plantten ze, met medewerking van de stad, op dinsdag 19 december een boom in het stadspark. De Afghaanse gemeenschap laat zo, net als de boom, haar wortels in Geelse bodem groeien.





De Afghaanse gemeenschap stichtte de vereniging Watandaar, die aansluiting vond in 't Origineel. 't Origineel wordt ondersteund door de dienst gelijke kansen van de stad en is een verzameling van socioculturele verenigingen in Geel, die samen sterker willen worden en actief willen zijn in Geel. Watandaar probeert, naast activiteiten in de vereniging zoals cricket en voetbal, de brug te slaan naar de Geelse samenleving. Dat doen ze door bijvoorbeeld een feest te organiseren met Afghaans nieuwjaar op 21 maart, waar iedereen welkom is.





Als symbool van hun deel-zijn van Geel hebben de jongeren van Watandaar samen met de stad een boom geplant.





