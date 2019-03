Afgelopen vijf jaar meer dan 100 aanrijdingen

met wilde dieren Wouter Demuynck

05 maart 2019

15u22 0 Geel In 2018 kreeg de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout 24 meldingen van een aanrijding met een wild dier. De afgelopen vijf jaar waren dat er samen meer dan 100. In de meeste gevallen ging het over een overstekende ree.

Verkeersongevallen met wilde dieren gebeuren vooral bij schemering. In april en mei is er een lichte toename van het aantal aanrijdingen met reeën, omdat jonge bokken verstoten worden en een eigen leefgebied moeten zoeken. Het is erg belangrijk om snelheid te minderen en goed op te letten wanneer je bij schemering in een natuuromgeving rijdt, meldt de politiezone. De aanrijdingen situeerden zich regelmatig in de omgeving van de Reivennen, Zammelbroek en op de Noordzuidverbinding N19g (Geel), in de omgeving van de Nieuwe Baan (Laakdal) en in de buurt van de Molsebaan (Meerhout).

Melden

Kon je een aanrijding niet vermijden, hou dan voldoende afstand van gewonde dieren. Ze zullen zich immers instinctief proberen te verdedigen. Contacteer een opvangcentrum voor wilde dieren (VOC) om het gewonde dier te vangen en te verzorgen. De politiezone raadt ook aan om de aanrijding te melden via de website dierenonderdewielen.be, zodat dergelijke ongevallen in de toekomst vermeden kunnen worden.