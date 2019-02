Actrice Ann Ceurvels geeft lezing over kinderen met ‘etiketjes’ in café de Werft Wouter Demuynck

22 februari 2019

15u55 0 Geel Op donderdag 28 februari, om 20 uur, verzorgt Ann Ceurvels de lezing ‘Etiketjes’ in cultuurcafé de Werft in Geel. Voor de eerste maal doet ze dit samen met Jonas Winterland, die de muzikale omlijsting verzorgt.

Als moeder van een puberzoon met autisme en echtgenote van een man met ADHD kreeg het leven van actrice Ann Ceurvels een onverwachte wending. Ze vond met haar familie rust in de Kempen en ging werken als kindercoach. In ‘Etiketjes’ legt Ann uit waarom zoveel kinderen tegenwoordig een ‘etiketje’ dragen. Ze probeert de ontelbaar vele ouders en families die er elke dag mee leven een warm hart onder de riem te stoppen. Jonas Winterland zorgt voor de muzikale omlijsting. In Humo wordt hij als songwriter vergeleken met Mark E. van Eels, in andere recensies met Spinvis, Bon Iver of Christine and the Queens.

“In café de Werft maken wij tijd en ruimte voor jongeren met een etiketje. Of beter, de jongeren/volwassenen die al een etiketje als diagnose ontvangen hebben”, zegt Theo Verdonck van café de Werft. “De voorbije 3 jaar hebben wij met vallen en opstaan veel geleerd over de wijze om jongeren met een beperking de mogelijkheid te bieden om mee te werken in een café. We merken ondertussen dat we regelmatig de vraag krijgen om moeilijk plaatsbare jongeren zonder een beperking een kans te bieden om een stage in de keuken of bediening te doen. Het is niet altijd een succesverhaal, maar we leren en bieden mensen mogelijkheden om te leren of te ontsnappen.”

Een ticket kost in voorverkoop 10 euro. Bestellen kan via een e-mail naar info@cafedewerft.be of aan de toog van cultuurcafé de Werft.