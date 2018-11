Aangepast verkeersreglement tijdens Geel Wintert Wouter Demuynck

19 november 2018

17u26 0 Geel De opbouw van Geel Wintert is deze ochtend van start gegaan. Tot en met 15 januari geldt op marktdagen een aangepast verkeersreglement.

Tijdens de dinsdag- en zaterdagmarkt van 5 tot 14 uur is er een verkeer- en parkeerverbod op parking Havermarkt, op de parkeerplaatsen langs Werft, in Kameinestraat tussen St.-Amandskerk en Patronaatstraat, in Werft tussen Markt en Patronaatstraat, Markt tussen Markt 17 en Palingstraat. Je mag niet parkeren in Lebonstraat tussen Stationsstraat en Patronaatstraat en er geldt tweerichtingsverkeer in Lebonstraat tussen Stationsstraat en Patronaatstraat.

Geel Wintert vindt dit jaar van vrijdag 30 november tot zondag 6 januari plaats. Je kan je uitleven op de schaatsbaan, een ritje maken op het reuzenrad of van iets lekkers genieten in de binnen- en buitenbar. Tijdens de weekends brengen optredens en DJ’s je in feeststemming. Ga je shoppen in Geel-centrum, dan maak je van 15 tot en met 31 december kans op gratis ritjes op het reuzenrad. Vanaf 9 december kun je op de markt ook een bezoekje brengen aan de nieuwe diervriendelijke kerststal. De dieren krijgen gezelschap van nieuwe beelden die het traditionele kerstverhaal vertellen. Geel Wintert is open van maandag tot donderdag van 14 tot 21 uur. Op vrijdag, zaterdag en zondag kun je een bezoekje brengen tussen 14 en 23 uur. Op 24 en 31 december is Geel Wintert uitzonderlijk vroeger gesloten.