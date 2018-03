99 procent bobte dit weekend 20 maart 2018

Het voorbije weekend hield de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout meerdere Wodca- en snelheidsacties. In totaal werden 1.576 bestuurders gecontroleerd. 1566 chauffeurs - 99% van de gecontroleerde chauffeurs - legden een negatieve alcoholtest af. Drie chauffeurs hadden een alcoholgehalte tussen 0,5 en 0,8 promille. Zij kwamen er vanaf met een rijverbod van drie uur en een onmiddellijke inning van 179 euro. Zeven bestuurders hadden een alcoholgehalte van meer dan 0,8 promille. Zij kregen minimaal zes uur rijverbod en een pv. Drie bestuurders legden een positieve drugstest af. Hun rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Ook reden 132 chauffeurs te snel. Twee rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. Eén bestuurder hiervan reed 135 kilometer per uur waar hij 70 mocht rijden. De andere bestuurder reed 151 waar hij maximum 90 mocht.





Twee personen konden ten slotte geen geldig rijbewijs voorleggen. Een persoon met een voorlopig rijbewijs vervoerde een niet-toegelaten passagier. Verder werden en nog bekeuringen uitgeschreven voor het niet-handenvrij telefoneren (1), niet-dragen van de gordel (3) en omdat het keuringsbewijs vervallen was (2). (WDH)