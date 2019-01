900 studenten secundair onderwijs proeven van hoger onderwijs Wouter Demuynck

29 januari 2019

14u49 0 Geel De Geelse campus van Thomas More zette dinsdag weer de deuren open voor de laatstejaars van het secundair onderwijs om hen kennis te laten maken met het hoger onderwijs. Zo’n 900 studenten uit 26 verschillende scholen schreven zich in voor deze Belevingsdag.

Het programma van de Belevingsdag had voor ieder wat wils. De studenten konden een halve dag met de hele klas proeven van hoger onderwijs tijdens interessante workshops in een aula, een labo, studio, skillslab of atelier: leraar lager onderwijs en toegepaste psychologie voor de ene; orthopedie en ergotherapie voor de andere; bouw en elektromechanica voor de derde...

De workshops beperkten zich niet tot de opleidingen van de Geelse campus, maar tonen een brede staalkaart van het aanbod van Thomas More. Elke leerling kon zelf twee opleidingen of workshops kiezen waarmee hij of zij wilde kennismaken. ‘s Middags kregen de leerlingen de gelegenheid te starten of af te sluiten met verse frietjes.