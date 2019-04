800 leerlingen worden getrakteerd op wereldfeest Wouter Demuynck

05 april 2019

16u01 0 Geel Vrijdag namen 800 leerlingen uit Geelse basisscholen deel aan een wereldfeest op speelplein De Bogaard in het kader van Zuidergekte. Samen met hun leerkracht werkten de leerlingen de voorbije maanden rond het thema wereldburgerschap.

Zuidergekte is een vijfjaarlijks evenement van de stad in samenwerking met de Derdewereldraad om het thema ‘wereldburgerschap’ in de kijker te zetten. Tussen 22 maart en 25 augustus wordt de Gelenaar uitgedaagd om zoveel mogelijk zuidergekke activiteiten te organiseren. In de aanloop naar Zuidergekte gingen meer dan 60 klassen van Geelse basisscholen aan de slag met het thema.

Tussen 1 december 2018 en 4 april 2019 werkten de leerlingen in de klas rond de thema’s milieu, mens, welzijn, vrede en samenwerking. Ze vormden een afvalbrigade, maakten posters met milieutips, zamelden geld in voor goede doelen, zuiverden water of bakten fair trade taarten. Om hen te bedanken voor hun inzet kregen ze een uitnodiging voor een ‘zuidergek’ wereldfeest op 5 april. Vrijwilligers van ’t Origineel, de Derdewereldraad en den echo staken samen met de dienst gelijke kansen een leuk programma in elkaar. Via workshops dans, muziek of knutselen ontdekten de kinderen nog meer over wereldburgerschap.

Nog tot 25 augustus gaan verenigingen, organisaties en stadsdiensten de zuidergekke toer op. Ze organiseren activiteiten die wereldburgerschap in de kijker zetten en krijgen financieel een duwtje in de rug van stad Geel. Meer dan 70 activiteiten staan al op de agenda. Verenigingen en organisaties die graag een zuidergekke activiteit willen organiseren kunnen hiervoor nog een subsidie aanvragen bij de dienst gelijke kansen. Meer info vind je op www.geel.be/zuidergekte.