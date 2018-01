800 leerlingen maken kennis met Thomas More 31 januari 2018

02u45 0 Geel Zo'n 800 leerlingen uit het laatste jaar secundair onderwijs zakten gisteren af naar hogeschool Thomas More om er kennis te maken met de vele richtingen die men er aanbiedt. Verschillende aula's, labo's, ateliers en studio's werden opengesteld voor de leerlingen.

De laatstejaars van het secundair onderwijs staan voor een belangrijke keuze: verder studeren of werk zoeken. Wie kiest voor het hoger onderwijs moet ook nog beslissen welke opleiding men wil volgen. Tijdens de jaarlijkse belevingsdagen zet Thomas More zijn deuren open om de leerlingen echt te laten proeven van hoger onderwijs. Zo'n 800 leerlingen van dertig verschillende scholen schreven zich dit jaar in.





De leerlingen konden samen met hun klas een halve dag interessante workshops volgen in een aula, labo, studio, skillslab of atelier. Met 35 opleidingen was er voor elk wat wils. De leerlingen ontdekten niet enkel de opleidingen, maar maakten ook kennis met een echte studentencampus. Zo kregen de leerlingen op het einde of het begin van hun belevingsdag een pak verse frietjes. (WDH)