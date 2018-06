750 euro voor creatiefste idee op de braderij 07 juni 2018

Van 20 tot 24 juni vindt in het centrum de jaarlijkse braderij plaats. De handelaarsvereniging Geel Centrum zorgt dit jaar voor extra standplaatsen om creatieve ondernemers te stimuleren. Handelszaken kunnen daarvan gebruik maken om tijdens de braderijdagen een nieuw publiek aan te snijden. Zo kunnen ze onder meer nicheproducten, ambachtelijke artikels of andere creatieve ideeën voorstellen. Door het concept te testen op de braderij kan de ondernemer het later nog bijsturen.





Voor 60 euro per dag kan een handelaar een plaats, met een minimum van drie dagen, verkrijgen. De handelaarsvereniging gaat in een wedstrijd ook op zoek naar het meest innovatieve en creatieve idee. De winnende deelnemer wordt beloond met 750 euro.





Wie interesse heeft in een standplaats of meer informatie wenst, kan hiervoor terecht bij de centrummanager van de stad Geel: jochen.vandeven@geel.be. Ook handelszaken buiten de centrumstraten kunnen een aanvraag indienen. (WDH)