6.116 voertuigen gecontroleerd tijdens actie tegen woninginbraken Wouter Demuynck

23 januari 2019

15u41 4 Geel Op dinsdag 22 januari voerde de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout in samenwerking met de politiezone Zuiderkempen een grote actie tegen woninginbraken. Tijdens de preventieve actie werden 6.116 voertuigen gecontroleerd.

Ook werden 249 personen nagetrokken in politionele databanken, waaronder twee personen zonder verblijfsdocumenten. Zij werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. Vier bestuurders kregen een boete voor het niet-dragen van de gordel of het rijden zonder geldig keuringsattest. Verder werden er zes processen-verbaal opgemaakt voor drugs in het verkeer, drugbezit en verboden wapendracht.

De gezamenlijke actie werd gericht op de grote invalswegen richting Geel en Westerlo en liep van 18 tot 20 uur. “Tijdens deze inbraakgevoelige uren werden alle voertuigen op de op- en afritten van de E313 Geel-West en het doorgaand verkeer op de fly-over gecontroleerd”, zegt korpschef Dirk Van Aerschot van politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. “Ook in Herselt, Hulshout en Laakdal werden controles gedaan. Hiervoor hebben beide politiezones gezamenlijk 34 personeelsleden ingezet en werden ze bijgestaan door verkeerspost Grobbendonk van de Federale Wegpolitie.”

Met deze actie willen de politiezones hun inwoners blijvend attent maken op het fenomeen van woninginbraken. In alle gemeenten van de zones wordt al langer ingezet op een goede samenwerking met de inwoners in de strijd tegen woninginbraken. In de toekomst zullen de politiezones ook regelmatig kleinschalige acties binnen het grondgebied blijven uitvoeren.