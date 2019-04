5x uit in het weekend in de Kempen Tips voor het weekend van 12 tot 14 april Annelin Marien

12 april 2019

TURNHOUT Tour Couleur

Zondag kan je ten voordele van Moeder-Zorg vzw je beste beentje voorzetten tijdens Tour Couleur. Trek niet je mooiste sportoutfit aan, want zoals de naam al zegt, zal je door wolkjes kleurpoeder kleurrijk de finish halen! Voor de echte doorzetters is er een parcours van 12 kilometer, maar je kan ook 7 kilometer lopen. De loop start om 14u op de Nieuwe Kaai in Turnhout, deelnemen kost 15 euro (te bestellen via rotaractturnhout.be). En na de inspanning kan je er nog de laatste energie uitdansen op de afterparty!

TIELEN 18e muziekkroegentocht

Koninklijke Fanfare De Kempenzonen organiseert voor de 18e keer een muziekkroegentocht in Tielen. Zaterdagavond vanaf 21 uur kan je terecht in zes verschillende cafés voor live-optredens van een heleboel toffe bands. Inkomkaarten zijn verkrijgbaar in de deelnemende cafés en bij leden van de fanfare voor 6 euro, de late beslissers zonder ticket kunnen nog voor 8 euro binnen. Wie van live-muziek en kroegentochten houdt, kan zijn hart zaterdagavond ophalen in Tielen!

MOL Niet doen! van Bruno Vanden Broecke & Peter De Graef

Voor wat cultuur moet je vrijdagavond in Schouwburg Rex in Mol zijn. Bekende acteurs Bruno Vanden Broecke en Peter De Graef voeren er hun succesvolle theaterstuk ‘Niet doen!’ op. Het stuk krijgt vier sterren in De Standaard, en wordt om 20 uur 15 dus ook opgevoerd in de Smallestraat in Mol. Tickets kosten 16 euro, en zijn verkrijgbaar op www.getouw.be.

GEEL La Buena Onda openingsfeest

Een nieuwe pop-up wereldbar opent dit weekend feestelijk de deuren in Geel. Vanaf vrijdagavond 19 uur kan je cocktails gaan drinken in La Buena Onda Wereldbar, maar er zal ook muziek, dans, animatie, enzovoort te vinden zijn in de pop-up bar. Vrijdag treedt Peter Hens op, een stand-up comedian, en er zal ook een live action painting plaatsvinden. Het hele weekend lang zullen er live-bands en DJ’s voor muziek zorgen.

HERENTHOUT 11 Years Back To Basicz

Op zaterdag 13 april bestaat Back To Basicz, het partyconcept van B2B Events, 11 jaar. Dat wordt gevierd met een extra lange feestnacht in feestzalen Prinsenhof in Herenthout. Van 22 uur tot 8 uur ‘s morgens (!) kan je doorgaan op een reeks top-DJ’s zoals Hypesquad & Zfilio, Emillion & Gee en Soulvion vs Les Coiffeurs. Voorverkoop kost 10 euro en kan je bestellen op www.b2b-events.be, aan de kassa betaal je 15 euro.