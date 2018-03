54 wagens in 54ste Heiknuiters-carnavalsstoet 02 maart 2018

02u33 0 Geel In het Geelse gehucht Winkelomheide wijkt volgend weekend alles voor het carnaval. Zowel zaterdag 3 als zondag 4 maart zullen carnavalsvierders van dichtbij en ver weg - tot uit het buitenland - op de Hei feest vieren als vanouds.

Zaterdag 3 maart om 14.11 uur gaan Prins Bruno I en Prinses Tamara I van Karnavalvereniging De Heiknuiters voorop in de 54ste stoet van de vereniging.





En voor de 54ste stoet bracht het bestuur van de Heiknuiters ook 54 wagens en groepen bij mekaar.





Nederland en Duitsland

De deelnemers komen uit Geel, Balen, Lommel en Ham, maar ook uit het buitenland. De Nederlandse en Duitse carnavalsvrienden zullen ook dit jaar niet ontbreken. Ook bij de 8 groepen van de Hei zelf stijgt de carnavalskoorts met de dag. Die groepen zijn: de Scouts, de Heizwaansers, de Fietsers, de Heiwijven, Hei De Da Gezien, Aqua Ski, De Hoef en GG Services.





De Heiknuiters rekenen bij goed weer op enkele duizenden aanwezigen.





Rugzakken verboden

Het gehucht Winkelomheide wordt zaterdagnamiddag verkeersvrij gemaakt. De terreurdreiging is gezakt naar niveau 3 maar toch zullen rugzakken en grote draagzakken verboden zijn, evenals flessen.





800 carnavalisten

Om 20.11 uur begint zaterdagavond in de Euro Gijbelshallen het grootste verkleed carnavalsbal van de streek. Er worden 800 carnavalisten verwacht op het bal. Disco Atlantis brengt de feestvierders op temperatuur.





De dansmariekes van de Heiknuiters brengen enkele optredens en omstreeks 22.30 uur wordt een formeel moment ingelast om de internationale gasten te verwelkomen.





Frühstuck

Zondag 4 maart is dé carnavalsdag voor de kinderen in Winkelomheide. Na de 'Frühstuck' met de Duitse en Nederlandse gasten bezoeken prins Bruno en prinses Tamara drie belangrijke personen in het dorp: de oudste man, de oudste vrouw en de oudste OPZ-patiënt van Winkelomheide.





Om 14 uur opent het prinsenpaar opnieuw de feestzaal waar honderden kinderen zullen deelnemen aan een groot kindercarnavalsbal. (EJM)