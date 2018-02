50 kilometer per uur op Larumseweg 26 februari 2018

Vanaf dinsdag 6 maart geldt op Larumseweg een snelheidsbeperking van 50 km per uur vanaf de Ring (R14) tot aan de bebouwde kom van Larum. Deze maatregel is nodig voor de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid in de straat. Veel studenten van Thomas More rijden immers zowel met de auto als met de fiets langs Larumseweg naar school. (WDH)