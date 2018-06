5 jaar cel voor overvaller bejaarde vrouw 14 juni 2018

02u43 0 Geel De 40-jarige Rachid B. uit Geel vliegt 5 jaar achter de tralies. Samen met een kompaan (47) uit Heusden-Zolder pleegde hij eind oktober vorig jaar een home invasion op een bejaarde vrouw uit de Spreeuwenstraat in Geel.

Een effectieve gevangenisstraf van vijf jaar. Dat is het verdict voor Rachid B. (40) uit Geel. Hoewel hij bij hoog en bij laag zijn onschuld bleef staande houden, ziet de strafrechter in Turnhout voldoende bewijzen voor zijn betrokkenheid bij een home invasion op 28 oktober 2017 in een woning in de Spreeuwenstraat in Geel. De 77-jarige bewoonster werd die dag opgeschrikt toen twee gemaskerde mannen de voordeur van haar woning intrapten. De gangsters sleurden de vrouw doorheen de woning. Terwijl ze de inboedel overhoop haalden, dreigden ze ermee de vrouw met een mes te doden als ze niet zou vertellen waar de kluis stond. Pas een tijd later vluchtten ze de woning uit met geld en juwelen als buit. Volgens de rechtbank staat het vast dat Gelenaar Rachid B. de home invasion samen met de 47-jarige Abdilhedi A. uit Heusden-Zolder pleegde. Omdat zijn strafregister iets gunstiger is, krijgt hij 'slechts' 40 maanden cel. "De feiten zijn onder meer op basis van het telefonieonderzoek bewezen verklaard", zei de rechter. "Het zijn zeer ernstige feiten die een grote impact hebben op het slachtoffer, vandaar de strenge bestraffing. Bij die strafmaat werd bovendien rekening gehouden met jullie strafverleden."





Beide beklaagden zijn altijd blijven ontkennen, maar telefonieonderzoek deed hen dus de das om. Drie uur voor de home invasion had het slachtoffer een verdacht telefoongesprek ontvangen. Dat gesprek bleek afkomstig van een gsm-nummer waarmee ook naar de vrouw van Rachid B. werd gebeld. Tijdens een huiszoeking werden bivakmutsen bij B. gevonden, gelijkaardig aan de mutsen die bij de home invasion gebruikt waren. Via veelvuldige telefonische contacten tussen Rachid B. en Abdilhedi A. kwam de politie ook bij de Limburger uit. Zijn gsm werd op de avond van de home invasion ook getraceerd in Geel. (JVN)