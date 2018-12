300 kerstmannen trotseren de regen tijdens eerste Santa Run Wouter Demuynck

23 december 2018

In het centrum van Geel vond zondag de eerste editie van de Santa Run plaats. Zo’n 300 deelnemers stonden aan de start op de Markt om de natte weersomstandigheden te doorstaan. Sommigen hielden het op een kerstmuts, anderen waren dan weer volledig uitgedost als kerstman. Voor kinderen onder de 12 jaar was er een parcours van één kilometer, voor de ouderen was er een parcours van 6 kilometer uitgestippeld met twee borrelhaltes.

De opbrengst van de Santa Run werd in het kader van De Warmste Week geschonken aan vzw De Waaiburg, een Geelse organisatie dat zich inzet voor bijzondere jeugdzorg.