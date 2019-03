30 maanden cel voor oplichtster die truckers pluimde Jef Van Nooten

19 maart 2019

16u18 0

De 40-jarige Ilse L. uit Geel is veroordeeld tot een celstraf van 30 maanden en een boete van 1.200 euro. De Limburgse vrachtwagenbestuurster lichtte verscheidene mensen op en was daarmee niet aan haar proefstuk toe. In 2015 verkocht ze 1.500 tickets van 50 euro voor het festival Limburg Schlagert, maar dat festival heeft nooit plaatsgevonden. Dit keer stond ze terecht voor de oplichting van meer dan 20 personen en bedrijven. De slachtoffers waren vaak truckers met wie ze een relatie had. Met het geld liet ze borstvergrotingen uitvoeren, porseleinen tanden plaatsen, piercings aanbrengen of tatoeages zetten. “We hebben hier te maken met een ziekelijke oplichtster die niet van ophouden weet. Zelfs als de beklaagde net wordt vrijgelaten, of als ze onder elektronisch toezicht staat, blijft ze bezig”, schetste de aanklager tijdens het proces de persoonlijkheid van de vrouw.