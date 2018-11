20.000 euro aan laptops buitgemaakt in 3 minuten Wouter Demuynck

26 november 2018

18u29 0 Geel Computerwinkel Chameleon Computers in Geel heeft in de nacht van zondag op maandag ongewenste bezoekers over de vloer gekregen. Inbrekers vernielden de glazen deur met een hamer en stalen in drie minuten een twintigtal laptops. De waarde daarvan wordt op zo’n 20.000 euro geschat.

Zaakvoerder Dirk Kums kreeg rond 2.15 uur melding dat er was ingebroken in zijn computerwinkel aan de Antwerpseweg in Geel. Hij kwam ter plaatse en kon op de camerabeelden zien hoe de inbrekers te werk gingen. “Het waren vier mannen die allemaal een bivakmuts droegen. Twee van hen hadden een grote hamer bij en sloegen de glazen deur aan diggelen. Drie mannen zijn dan naar binnen gegaan, terwijl een man buiten bleef en regelmatig naar zijn horloge keek om te zien hoe lang ze binnen waren. De inbrekers hadden grote boodschappentassen bij en namen vooral laptops mee. Het gaat om een twintigtal laptops, samen goed voor zo’n 20.000 euro.”

Naast Chameleon Computers is een hotel gelegen. Een van de gasten werd wakker van het lawaai en zag de daders vertrekken richting Westerlo. “Op de beelden lijkt het om een Audi te gaan, vermoedelijk een RS5 met een donkere kleur”, vervolgt Dirk Kums. “We hebben de indruk dat de daders goed wisten waar ze moesten zijn, dus zijn we nu ook beelden van de voorbije dagen aan het bekijken zodat we mogelijk mannen met dezelfde postuur herkennen. Maar dat is een hels werkje.”

Het is de derde keer dat de computerwinkel te maken heeft gekregen met een inbraak, de laatste keer was drie jaar geleden. Er gaat nu bekeken worden of er extra beveiliging kan voorzien worden. Chameleon Computers ging maandagochtend overigens wel al weer open zoals gewoonlijk. “Ik heb de tijd gehad om alles op te kuisen zodat we om 9 uur konden openen. Als zelfstandige moet je doorgaan.” Wie tips heeft over de diefstal, kan de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout contacteren op het nummer 014/56.47.00.