18-jarige breekt in in jeugdinstelling 10 maart 2018

Een twintiger uit Geel is veroordeeld tot 8 maanden cel voor een inbraak in jeugdinstelling CIDAR in Kortenberg. D.N. was 18 jaar op het moment van de feiten en bleek geen onbekende voor de instelling. De tiener keerde op 1 mei 2015 terug en sloeg er een raam aan diggelen. Hij stal de handtas van een begeleidster en 28 euro uit een envelop. N. sneed zich aan het glas en liet een bloedspoor achter. De resultaten van het DNA-onderzoek wezen in zijn richting. "Hij werd reeds voor feiten van diefstal veroordeeld en blijkt hardleers te zijn", noteerde de rechter in het vonnis. Hij gaf de jongeman bij verstek acht maanden cel en een boete van 800 euro. (KAR)