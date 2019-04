18,5 miljoen voor Geelse riolering Werken in Groenstraat en Rauwelkoven starten volgend jaar Wouter Demuynck

10 april 2019

18u53 1 Geel Vlaams minister van Omgeving, Landbouw en Natuur Koen Van den Heuvel (CD&V) zakte woensdagnamiddag af naar Geel. Daarbij maakte hij bekend dat de Vlaamse overheid zo’n 18,5 miljoen euro zal investeren in rioleringswerken in Geel.

De Vlaamse Regering stemde op voorstel van de minister vrijdag in met het zogenaamde optimalisatieprogramma 2020, ter waarde van 230 miljoen euro voor Aquafin. Daarnaast heeft de minister het eerste subsidieprogramma 2019 voor 184 gemeentelijke rioleringsprojecten goedgekeurd - goed voor 290 miljoen euro aan subsidies in totaal.

De stad Geel krijgt een flinke brok van die investeringen. Met het optimalisatieprogramma wordt 11.141.048 euro geïnvesteerd, via subsidies komt daar nog 7.495.300 euro bij. Dat laatste bedrag zal geïnvesteerd worden in drie rioleringsprojecten in de stad.

“De 230 miljoen voor Aquafin is bedoeld voor de grotere rioleringsprojecten voor de komende 3, 4 of 5 jaar. De 184 gemeentelijke rioleringswerken zijn geselecteerd om op kortere termijn te realiseren”, weet minister Van den Heuvel.

85 procent

“Momenteel zitten we in Vlaanderen gemiddeld aan een zuiveringsgraad van 85 procent, maar dat moet nog naar omhoog. We stellen de investeringsprojecten in Geel voor omdat het ganse pakket drie projecten voor Geel bevat. Op deze plek (Groenstraat, red.) komt naast een riolering ook de fietsostrade Herentals-Balen, waardoor de werken dus tegelijk kunnen aangepakt worden.”

Fietsostrade

Schepen van Openbare Werken Ben Van Looveren (CD&V) is tevreden met de budgetten die de Vlaamse Overheid investeert in de stad. “We kunnen niet zonder om de rioleringsgraad op peil te houden. We zijn de minister daarvoor dan ook zeer dankbaar”, aldus Van Looveren.

“In de Groenstraat gaan we van een gemengd naar een gescheiden rioleringsstelsel. Tegelijkertijd leggen we de fietsostrade aan. Oorspronkelijk waren we van plan fietssuggestiestroken aan te leggen, maar nu zullen we dus een volledig afgescheiden fietspad hebben. Verderop gaan we ook nog een wandelpad integreren zodat ook onder meer het stadion De Leunen goed bereikbaar is.”

Groenstraat

Van Looveren hoopt volgend jaar al te starten met de rioleringswerken in de Groenstraat en het aansluitende Rauwelkoven. Naast dat project wil het stadsbestuur ook werk van rioleringswerken in de Acaciastraat en de Antwerpseweg. Die projecten zitten evenwel nog in een voorontwerpfase.