165 bedrijven rekruteren studenten op jobbeurs 22 februari 2018

02u36 0 Geel De jaarlijkse jobbeurs van Thomas More Geel en KU Leuven lokte gisteren een recordaantal bedrijven. Liefst 165 bedrijven uit Vlaanderen en Nederland stelden er hun vacatures voor aan de studenten. Nieuw dit jaar zijn de virtuele jobbeurs en de Toekomstdag, voor leerlingen uit praktische opleidingen die twijfelen tussen werken of verder studeren.

Met 165 deelnemers, het hoogste aantal ooit, was de jobbeurs helemaal volzet. "We hebben inderdaad keuze genoeg", lachen enkele studenten. "Een job hebben we nog niet te pakken, maar we hebben wel al goede contacten gelegd en onze cv's uitgedeeld. Hopelijk levert dat iets op."





Ook online

Wie nog niet meteen een job te pakken heeft gekregen, moet niet wanhopen. Vanaf dit jaar krijgt de jobbeurs tot het einde van het academiejaar immers een virtueel verlengstuk via de website Kazi. Daar krijgen de deelnemende bedrijven online een stand en beschikt de student over webruimte om zichzelf voor te stellen. De student maakt een profiel aan en laat een uitgebreid cv achter. Er zijn al 200 bedrijven ingeschreven en al iets meer dan 500 studenten van Thomas More en de KU Leuven hebben er hun cv gepost.





Ook nieuw was de Toekomstdag, ontworpen voor leerlingen uit praktische opleidingen in het secundair onderwijs die twijfelen tussen gaan werken of verder studeren. Zij konden sollicitatietraining volgen maar kregen ook informatie over het hoger onderwijs. Daarbij werd vooral de aandacht gelegd op de opleidingen uit het hoger beroepsonderwijs die Thomas More aanbiedt. Veel leerlingen uit arbeidsmarktgerichte opleidingen zullen zich immers beter thuis voelen in zo'n opleiding, die een opstap kan zijn naar een bachelorstudie. (WDH)