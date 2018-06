14 speelstraten in zomervakantie 16 juni 2018

Deze zomer worden er in Geel 14 speelstraten georganiseerd. Dat is een straat die wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer zodat kinderen er in alle veiligheid buiten kunnen spelen.Er zijn speelstraten in de verschillende deeldorpen en op verschillende momenten. Het gaat om de Anemoonstraat, Beekhoek, De Bocht, Drieskens, Gansakker, Goorkens, Hollandsebaan, Holven, Huttenstraat, Larumsebrugweg, Mannestraat, Pastoor Dergentstraat, Scheplakens en Vlinderstraat.