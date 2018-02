1.200 leerlingen maken kennis met studentenleven bij Thomas More 15 februari 2018

02u35 0 Geel 1.200 leerlingen uit het secundair onderwijs namen gisteren deel aan de Openlesdag XL van Thomas More. Ze volgden een theorieles, labo of practicum, lunchten in de studentresto's en maakten kennis met het echte studentenleven.

Een paar honderd medewerkers van de campussen in Geel, Turnhout, Vorselaar en Lier stonden klaar om de 1.200 leerlingen te laten proeven van 122 verschillende lessen uit 30 disciplines. Op de Openlesdag XL stellen leerlingen zelf een lespakket samen en ze draaien gewoon mee met het leven zoals het is op een Thomas More-campus. Zij maken van de krokusvakantie gebruik om kennis te maken met een of meerdere studierichtingen die hen interesseren. Vooral de opleidingen onderwijs, chemie, biomedische laboratoriumtechnologie, agro- en biotechnologie, verpleegkunde & vroedkunde en de ICT-opleidingen blijken in de Kempen opvallende publiekstrekkers te zijn.





Aurélie Roobroeck (20) kwam voor de Openlesdag speciaal vanuit Oostrozebeke (West-Vlaanderen) naar de campus in Geel om er lessen orthopedie te volgen. "Ik voltooi dit jaar mijn bachelor ergotherapie in Kortrijk. Orthopedie is een logisch vervolg op die studie. Ik ben naar Geel gekomen omdat het nergens anders in Vlaanderen kan." (WDH)