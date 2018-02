1.076 voertuigen gecontroleerd tijdens actie tegen woninginbraken 08 februari 2018

De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout voerde gisteren opnieuw een actie tegen woninginbraken, nadat er eerder maandag al een actie was. 896 voertuigen werden gecontroleerd. Rond De Leunen in Geel werden nog eens 180 voertuigen gecontroleerd op vaste controleposten. 65 bestuurders werden gecontroleerd op alcoholgebruik, maar niemand van hen had te veel gedronken. Drie bestuurders kregen een boete omdat ze niet-handenvrij aan het telefoneren waren. Ook in de andere gemeenten van de politiezone staan dergelijke acties in de nabije toekomst gepland. Met deze actie wil de politiezone de inwoners nog een keer attent maken op het fenomeen van woninginbraken. (WDH)