1.000 leerlingen secundair onderwijs proeven van hogeschool bij Thomas More Kristof Baelus

06 maart 2019

12u38 1 Geel Zo’n 1.000 leerlingen uit het secundair onderwijs hebben woensdag deelgenomen aan de Openlesdag XL van Thomas More. Ze krijgen de kans om enkele lessen bij te wonen en het studentenleven te leren. Zo wordt de juiste studiekeuze maken nét iets makkelijker.

De leerlingen uit het zesde jaar van verschillende secundaire scholen kunnen zelf hun pakket samenstellen uit theorie-, labolessen of practica. Ze lunchen mee in de studentenresto om het studentenleven te leren kennen.

“De leerlingen nemen deel aan de lessen maar ook aan workshops”, zegt Luc Damen, woordvoerder van Thomas More. “Het gaat telkens over een basisles, zodat de leerlingen zeker kunnen volgen.”

Sfeer opsnuiven

De Openlesdag XL is veen uitstekende gelegenheid voor leerlingen om de opleidingen inhoudelijk te verkennen. De leerlingen ervaren ook hoe er lesgegeven wordt aan de hogeschool en hoe groot de studentengroepen zijn. Ten slotte snuiven ze zo de sfeer op die er in de lokalen en aula’s hangt.

Mirthe en Valery kozen voor de lessen ‘De Natuur van het Paard’.

“De manier van lesgegeven is anders dan op onze school. We mogen hier veel meer zelf doen en ontdekken”, zeggen de tieners. “Wij zijn heel geïnteresseerd in dieren en hebben zelf paarden. Dankzij deze lessen weten we zeker dat we een richting over dieren willen volgen.”