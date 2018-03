"Zonder m'n café verveel ik me dood" HELMA (69) DENKT NA 45 JAAR NOG NIET AAN STOPPEN WOUTER DEMUYNCK

02u25 0 Geel Cafébazin Helma Soeters (69) staat al 45 jaar achter de tapkast van Café Den Haan op de Pas. Trouwe klanten, vrienden en familie hebben gisteren een verrassingsfeest georganiseerd. Aan stoppen denkt Helma niet. "Dan zou ik me steendood vervelen", lacht ze.

Helma is afkomstig uit het Nederlandse Breda en vestigde zich in 1968 in Geel, de woonplaats van haar echtgenoot Gaby Berghmans. Het was Gaby die in 1973 hotel en café Den Haan op de Pas overnam. Overdag werkte Gaby echter als loodgieter en dus kwam zijn vrouw Helma in het café terecht. Ze wist niet echt waar ze aan begon. Ze was 23 jaar oud en haar tongval verraadde nog haar Nederlandse afkomst. Gaby kon alleen 's avonds en in het weekend bijspringen. "Ik was een erg verlegen meisje en toen moest ik plots een café uitbaten. In het begin heb ik heel veel afgezien", lacht Helma. "Mijn schoonmoeder schrok nogal toen ze hoorde dat haar verlegen schoondochter cafébazin zou worden. Ik begon eraan met een dubbel gevoel, maar uiteindelijk ben ik dat heel snel gewend geraakt. Ik heb geleerd een luisterend oor te bieden, maar ook om hard te zijn als het moet, zoals wanneer we een klant moeten buitengooien."





In de loop der jaren groeide Den Haan uit tot een hecht volkscafé met vaste stamgasten. Het werd een bruisende zaak waar ook heel wat verenigingen terecht konden. Sinterklaas, carnavalsfeesten, danscursussen, de Koninklijke Liberale Harmonie Sint-Cecilia (nu Centrum Harmonie), de liberale bond van gepensioneerden, de liberale mutualiteit... ze hadden allemaal hun stek in het café en in de zaal van Den Haan. Ze voelden zich thuis op de Pas. In 45 jaar tijd heeft Helma dan ook heel wat meegemaakt. "Ik herinner me de autoloze zondag in de winter van 1978. Enkele klanten vonden er toen niets beters op om hun stoelen en tafel op straat te zetten zodat ze buiten in de sneeuw konden kaarten." Vijftien jaar geleden verloor Helma haar man Gaby aan de gevolgen van kanker. Gelukkig kan ze sindsdien rekenen op de steun van Peter Peeters, haar levensgezel en een van haar allereerste klanten, die dagelijks in het café meehelpt.





Ontroerd

Negen stamgasten organiseerden het verrassingsfeest voor Helma. Al jaren komen ze samen een frisse pint drinken in Café Den Haan. Johan van de Koevering, die Café 't Kelderke uitbaat, en Max Laeremans kwamen met het idee op de proppen. "Dat we zo'n groot feest voor Helma organiseren is wel de eerste keer, al organiseert Max wel vaker feestjes. Hij is een beetje het feestbeest van de Pas", lachen de vrienden. Helma was duidelijk ontroerd dat haar vrienden alles uit de kast hadden gehaald om haar te vieren. "Toen ik hier aankwam, stonden al die mensen mij op te wachten. Dat pakt me wel, ik vind het geweldig. Ik krijg zoveel vriendschap van deze mensen. Aan stoppen denk ik dus totaal niet. Zonder café zou ik me steendood vervelen!"