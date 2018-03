"Ziel van het dorp moet blijven" BEWONERS PLEITEN OP GEMEENTERAAD VOOR BEHOUD H. HARTKERK WOUTER DEMUYNCK

07 maart 2018

02u33 0 Geel Werkgroep Kerk Winkelomheide (KWH) kreeg maandagavond spreekrecht op de gemeenteraad. De werkgroep verzamelde zo'n 1.104 handtekeningen van bezorgde inwoners die vinden dat de gebedsfunctie van de Heilig Hartkerk in Winkelomheide behouden moet blijven. Het stadsbestuur wil de kerk ontwijden en een andere functie te geven.

In maart 2017 besliste het stadsbestuur om vier van de twaalf Geelse kerken te ontwijden tegen 2022. Naast de kerk van Winkelomheide gaat het om de kerken van Stelen, Holven en Punt. Volgens het bestuur moet de stad te veel investeren in de kerken, die nog maar weinig bezoekers trekken. Werkgroep Kerk Winkelomheide is echter niet te spreken over de handelswijze van het bestuur. "Wij zijn voor een vergadering opgeroepen, maar alles was al beslist", vertelt Herman Baelus van de werkgroep. "We hadden een lijst met elf bezwaren, maar die hebben ze gewoon naast zich neergelegd. Achteraf verkondigden ze nog dat ze goed gecommuniceerd hadden. Daar klopt dus niets van."





Volgens Baelus heeft de kerk wel degelijk nog een toekomst. "De kerk staat er nog maar sinds 1952 en werd pas enkele jaren geleden gerenoveerd. Bovendien zijn we zelfbedruipend. We snappen dus niet dat ze onze kerk eruit pikken, want álle kerken lopen momenteel leeg."





1.104 handtekeningen

Opvallend: de misvieringen op zaterdag lokken in Winkelomheide tussen de 20 en 50 mensen. Toch kon de werkgroep maar liefst 1.104 handtekeningen van inwoners verzamelen. "Die mensen gaan niet allemaal naar de kerk komen, dat weten we ook wel", vervolgt Herman Baelus. "Maar zij hechten er belang aan dat de ziel van het dorp behouden blijft. Zo is het kerkhof rond de kerk een grote bezorgdheid. Wat gaat daarmee gebeuren als de kerk sluit? Een ander probleem zijn de vormselvieringen. Aangezien de kerken in Oosterlo, Zammel en Stelen te klein zijn voor die vieringen, vinden die in onze kerk plaats. Hoe gaan ze dat binnen enkele jaren oplossen?" Baelus benadrukt bovendien dat de werkgroep niet gekant is tegen aanvullende activiteiten in de kerk. "Nu al organiseren we optredens en nodigen we sprekers uit. Het liturgische gedeelte moet echter de bovenhand blijven hebben."





Aangezien de werkgroep handtekeningen van minstens 1% van de Geelse bevolking had verzameld, kregen de leden spreekrecht op de gemeenteraad. Een lid haalde bovenstaande argumenten nog eens aan. "Velen van ons zijn van mening dat met het ontwijden en herbestemmen van de kerk het hart uit onze parochie wordt gehaald", klonk het. "Daarom willen we de gemeenteraad verzoeken om met ons in dialoog te treden en samen met de kerkelijke overheid tot een passende oplossing te komen."





"Niet afbreken"

De reactie van schepen van Patrimonium Ben Van Looveren (CD&V): "De beslissing is er gekomen omdat de Vlaamse overheid voor elke gemeente een kerkenplan wilde. Daarnaast kosten de 12 parochiekerken ons 400.000 euro per jaar, dat is niet niks. Kerken zoals die van Sint-Dimpna of Sint-Amands hebben we behouden omdat die een zekere culturele en toeristische waarde hebben. We gaan de beslissing niet aanpassen, maar hebben wel ingestemd met een bekommernis. De winterkapel van Winkelomheide zal niet ontwijd worden. Wat de kerk betreft: we gaan die niet afbreken. Het is de bedoeling er een nuttige plek voor de gemeenschap van te maken. Ik ga graag in op de vraag van de werkgroep om nog eens samen te komen. We zullen een delegatie uitnodigen op het stadhuis."