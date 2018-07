"We leven hier als God in Frankrijk" KARIN EN LUC MET HUN B&B IN VTM-PROGRAMMA 'MET VIER IN BED' WOUTER DEMUYNCK

20 juli 2018

02u44 0 Geel Karin Dillen (55) en Luc Sterckx (56) uit Geel pronken maandag met hun B&B 'Au Grand Bonheur' in het VTM-programma 'Met Vier in Bed'. Nadat ze 24 jaar lang fotowinkel Foto Milow uitbaatten, besloten ze iets meer dan een jaar geleden hun geluk te beproeven in het zuiden van Frankrijk. "We leven hier als God in Frankrijk", glunderen ze.

Van maandag 23 tot en met donderdag 26 juli houdt 'Met Vier in Bed' een Zuid-Franse week. Er wordt op maandag afgetrapt in Bessèges, waar Karin Dillen en Luc Sterckx sinds april 2017 hun B&B Au Grand Bonheur uitbaten. "Acht jaar geleden gingen we voor het eerst op vakantie in Frankrijk. We kwamen toen onder meer in deze streek terecht", vertellen Karin en Luc. "Elk jaar begon het steeds meer te kriebelen, want een B&B openen was toch een droom die al lang sluimerde. Vorig jaar hebben we dan de knoop doorgehakt en voor Bessèges gekozen. Het is hier erg rustig en mooi. Er zijn heel wat bezienswaardigheden, pittoreske dorpen en het weer is top."





Karin en Luc baatten samen 24 jaar fotowinkel Foto Milow aan de Stationsstraat uit. "Na zovele jaren werd het mentaal toch wat zwaarder. Het begon werk te worden, terwijl we nu weer een hobby hebben. We kloppen soms wel lange uren, maar de stress is volledig verdwenen. De mensen komen hier op vakantie, maar wij leven hier ook als God in Frankrijk", lacht het koppel. In de B&B zijn er vijf kamers voor in totaal 14 mensen: een familiekamer, twee ruimere suites die uitgeven op het zwembad en nog twee gewone kamers. Karin en Luc zien trouwens toch nog wel wat gelijkenissen met vroeger.





Beenhouwer

"In onze winkel hebben we vroeger altijd met liefde voor onze klanten gewerkt, nu doen we het met liefde voor onze gasten. Vroeger waren we samen een team en nu zijn we dat ook weer: Luc (die een opleiding tot onder meer beenhouwer en traiteur volgde, red.) staat in de keuken, ik zet het eten op tafel", zegt Karin. "De bijnaam van de gasten voor Luc is trouwens Lucoké, aangezien restaurant Lik-oké van Piet Huysentruyt dichtbij gelegen is", lacht ze.





Karin en Luc werden zelf gecontacteerd door het tv-programma om deel te nemen. "Eerst twijfelden we nog omdat we nog maar pas bezig zijn, maar nu zijn we heel blij dat we dit gedaan hebben. De filmcrew was geweldig, ze konden je echt op je gemak stellen. We hebben ook heel veel geleerd van de andere mensen, die toch al wat langer in het vak zitten. Zo tonen we nu 's morgens het weerbericht met een leuk bord met daarop een zon of een wolkje."