"Velveekse Voetweg véél te smal voor fietsers" WERKGROEP VRAAGT OM TRAGEWEGENPLAN MET LUDIEKE ACTIE WOUTER DEMUYNCK

29 mei 2018

02u59 0 Geel De Werkgroep Trage Wegen Punt-Larum hield gisteren een ludieke actie op de Velveekse Voetweg. Het pad is te smal, wat maakt dat fietsers elkaar er niet kunnen kruisen. Nochtans beloofde de stad in 2014 om een plan op te stellen voor de trage wegen. "Dat zou tegen 2016 klaar zijn. Maar van dat plan is nog steeds geen sprake", sakkert de werkgroep.

Vrijwilligers van KWB Geel-Punt voelden in 2009 aan dat het de verkeerde kant opging met de trage wegen in Geel. Ze ijverden ervoor om een verwaarloosde wandelweg, het vroegere 'militaire pad', weer in ere te herstellen. Dat lukte ook: in 2013 kreeg de wandelweg de naam Velveekse Voetweg. Daarop sloten vrijwilligers van Larum zich aan bij de groep, waaruit 'Werkgroep Trage Wegen Punt-Larum' ontstond. Sindsdien ijvert de groep ook voor paden voor fietsers en wandelaars in andere deeldorpen van Geel.





Te smal

Gisteren stelde de werkgroep de erbarmelijke toestand van 'hun' Velveekse Voetweg aan de kaak met een ludieke actie. De leden speelden een scène na waarin twee fietsers elkaar niet kunnen kruisen op de Velveekse Voetweg, aangezien die te smal is. "Voor de actie plaatsten we er een verkeerslicht, omdat het lijkt alsof er hier wegenwerken zijn", vertelt Bart Wynants van de werkgroep. "Dat de ingang van de trage weg een privé-ingang lijkt, is nog een ander probleem. De ingang wordt gebruikt om vuilnisbakken te plaatsen waardoor de weg deels of helemaal geblokkeerd wordt. Wandelaars maken er bijgevolg minder gebruik van."





De werkgroep vindt overigens dat ook andere fiets- en wandelpaden betere tijden hebben gekend. Nochtans ging het stadsbestuur in 2014 een samenwerking aan met Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete om buurtwegen en veldpaden aan te pakken. Vrijwilligers trokken op pad om alle bestaande en verdwenen paden te inventariseren. "Bij het begin van dit project beloofde de stad dat het project na twee jaar zou afgerond worden", klinkt het bij de leden. "Maar de kalender wijst mei 2018 aan en het beloofde trage wegenplan is nergens te bespeuren. In november 2017 vroegen we een nieuw overleg met de betrokken schepen. Het blijft echter stil."





Straffen Toebak-prijs

Ook het pad tussen Molenstraat en Gansakker baart de werkgroep zorgen. Momenteel zijn er werkzaamheden aan de gang nadat ernaast eerder al een appartementsblok werd gebouwd. "Het is nog onduidelijk of er wordt gewerkt om de weg op te waarderen of om er een privé-terras te maken voor het appartementsblok, want de eigenaar had gevraagd de weg te sluiten. Als het bestuur besluit de weg te sluiten, dan zullen we aan hen de 'Straffen Toebak-prijs' uitreiken", gaat Wynants verder. "Dat zou immers heel straf zijn aangezien het bestuur steeds met veel lovende woorden over trage wegen spreekt." Schepen van Trage Wegen Bart Julliams (N-VA) was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.