"Van elk moment genieten we dubbel" GEZIN DENKT NOG VAAK AAN FEEST EN 800 KAARTJES VOOR KJENNA EN KENZO WOUTER DEMUYNCK

02u35 0 Vanderveken De familie Hoefkens poseert aan de woonwagen die Kenneth heeft ingericht voor Kjenna en Kenzo. Geel "De plezantste herinnering van het jaar", zo omschrijft Kjenta Hoefkens (15) het verjaardagsfeest voor haar zus Kjenna (14) en broer Kenzo (11) dat eind juli plaatsvond. Kjenta lanceerde vooraf een oproep om zoveel mogelijk verjaardagskaartjes te sturen naar Kjenna en Kenzo, die permanent in een rolstoel zitten. Met ruim achthonderd kaartjes en een ingezameld bedrag van enkele honderden euro's was het feest een groot succes.

Kenzo en Kjenna lijden allebei aan 'pontocerebellaire hypoplasie type 2'. Dat is een aandoening die de kleine hersenen en de hersenstam aantast. Hierdoor kunnen ze niet stappen, praten of iets vastpakken en zitten ze permanent in een rolstoel. Aangezien Kenzo op zijn elfde verjaardag in het ziekenhuis lag, besloot Kjenta om in juli alsnog een groot feest te organiseren voor hem en Kjenna. Ze riep onze lezers op om zoveel mogelijk kaartjes met verjaardagswensen te sturen. Uiteindelijk hebben die er meer dan achthonderd op de bus gedaan, met kaartjes uit Portugal, Tunesië en zelfs eentje van Nicole en Hugo. "Ik had nooit verwacht dat we er zoveel zouden ontvangen", vertelt Kjenta. "We hebben bovendien ongeveer 1.000 euro verzameld. De oproep gaat blijkbaar nog rond, want onlangs kregen we nog twee kaartjes. Die kunnen niet zo lang onderweg geweest zijn, want ze kwamen van Leuven", lacht Kjenta.





Behalve een vracht kaartjes arriveerde ook een nieuwe familievriend. De familie maakte kennis met zanger Wouter Survani. Hij toonde zich meteen erg bekommerd om Kjenna en Kenzo. "Wouter had ons een kaartje gestuurd met een uitnodiging voor een van zijn concerten. Zo hebben we hem de voorbije maanden goed leren kennen, intussen is hij een echte familievriend geworden. In november organiseerde hij zelf een benefiet voor Kjenna en Kenzo, die ongeveer 2.000 euro opleverde. Hoe Wouter met hen omgaat, hoeveel liefde hij steeds toont... hij geeft echt om hen. En mijn broer Kenneth heeft door de komst van Wouter zijn vriendin leren kennen. Kenneth is samen met Stefanie, de dochter van de vriendin van Wouter."





RV

Fanclub

De fanclub van Wouter leeft eveneens intens mee met de situatie van Kjenna en Kenzo. "De fanclub telt ongeveer twintig leden. Allemaal hebben zij meegeholpen tijdens de benefiet. Ze vragen ook telkens hoe het met Kjenna en Kenzo gaat. Die steun van iedereen doet heel veel deugd. Dat mensen ons financieel steunen, is mooi, maar gewoon een berichtje sturen maakt ook al een wereld van verschil. Dan zie je pas wie je echte vrienden zijn."





De opbrengst van de benefiet is deels geïnvesteerd in een woonwagen. Die is speciaal ingericht voor Kjenna en Kenzo. Vooral broer Kenneth nam de taak op zich om de woonwagen helemaal om te bouwen tot een plek waar Kjenna en Kenzo tot rust kunnen komen. "Mijn vriend Joeri heeft de woonwagen gevonden en is hem ook gaan halen. Kenneth heeft dan een tweetal maanden hard gezwoegd om er iets mooi van te maken", vervolgt Kjenta. "Het resultaat mag er zijn. De woonwagen zit vol met knuffels, lichtjes en gezinsfoto's. We hebben zelfs een nummerplaat met hun eigen naam aan hun bed gehangen. Kenneth heeft nog een hoek over, daar wil hij mogelijk enkele zitzakken zetten. Kjenna en Kenzo hebben er al verscheidene keren ingezeten, dan zie je ze echt genieten."





Met twee zwaar zorgbehoevende kinderen heeft de familie Hoefkens het niet altijd even gemakkelijk. Toch vinden moeder Annick, haar kinderen en hun vrienden en vriendinnen steeds kracht bij elkaar. "Iedereen draagt hier zijn steentje bij, we springen allemaal voor elkaar in de bres", vertelt de trotse moeder Annick. "Als ik met Kjenna of Kenzo naar het ziekenhuis moet, is altijd wel iemand bereid om op de andere te passen. Joeri hebben we bijvoorbeeld leren kennen doordat hij enkele tenten ter beschikking stelde voor een benefiet en nu vervoert hij Kjenna en Kenzo vaak."





Met hun ziekte hebben Kjenna (14) en Kenzo (11) normaal gezien een levensverwachting van acht of negen jaar. Vooral de Kjenna heeft die verwachting al ruimschoots overtroffen. "Het is een hele prestatie dat ze die leeftijd gehaald hebben. Maar we beseffen ook dat ze nu enkel nog maar achteruit gaan", gaat mama Annick de realiteit niet uit de weg. "Kjenna heeft een paar weken geleden nog veertien dagen aan een infuus gelegen omdat ze steeds een tekort aan zuurstof had. Ze wisselt goede met slechte dagen af. We hopen dat ze zeker toch nog Kerstmis en Nieuwjaar haalt."





Blijven strijden

Desondanks blijft de familie strijden voor de twee kinderen. "Toen Kjenna en Kenzo een keer in het ziekenhuis lagen, had iedereen hen al opgegeven. Maar wij niet. Een keer had Kjenna bijvoorbeeld een virus op haar longen. Met ook nog eens de griep erbij is ze in een coma gevallen. We hebben toen besloten om haar niet te laten beademen, want dan is de kans groot dat ze in die coma blijft. Dan zou ze niet het leven krijgen dat ze verdient. Kjenna wil tv kijken, knuffelen, eens weggaan... Gelukkig begon zij uiteindelijk zelf weer te ademen. Anders hadden we misschien toch nog die keuze moeten maken."





Als gevolg van de vele ziekenhuisbezoeken kent Annick het personeel in Geel al goed. Zij is erg lovend over het werk dat de dokters daar verrichten voor haar zoon en dochter. "De kinderafdeling in Geel is echt top. Toen Kjenna naar het ziekenhuis moest, heeft een arts eens zijn middagpauze opgeofferd om ook Kenzo te onderzoeken aangezien hij anders langer had moeten wachten. En daarvoor moesten we niet eens bijbetalen."





Baby op komst

De familie wil nu zo veel mogelijk genieten van de tijd die ze samen nog hebben. Kjenta heeft voor een leuk vooruitzicht gezorgd. Ze is in de blijde verwachting van een kindje. "Hopelijk is Kjenna er nog als ik ben bevallen, maar dat wordt wel moeilijk, denk ik", zegt ze. "Maar we hebben sowieso nog mooie vooruitzichten met de feestdagen. Of dan rijden we eens een dagje naar het Shopping Center in Wijnegem. Elke dag dat we hen nog hebben, daar genieten we dubbel van."





2017 loopt op zijn einde en hoe kunnen we het jaar beter uitzwaaien dan met een positieve noot? Onze regioreporters gingen op zoek naar mensen uit uw omgeving met een warm verhaal. Getuigenissen over hoop, een nieuwe start, over elkaar steunen en helpen. U leest het vier dagen lang in uw Regiokrant.





2017





van





De warmste verhalen