'Ule' combineert muziek en theater 05 februari 2018

Op zaterdag 17 en zondag 18 februari combineer je muziek en theater met de voorstelling 'Ule' in een regie van Ief Dams naar het gelijknamige boek van Marc de Bel. Ule Pauwels wordt net 14 jaar als de Duitsers België binnenvallen. Samen met haar familie slaat ze op de vlucht. Het wordt voor Ule een lange tocht vol gevaar, liefde en vriendschap, maar vooral een zoektocht naar zichzelf. De voorstelling zaterdag begint om 20.15 uur, op zondag om 14 uur. Tickets kosten 15 euro. Reserveren kan via res.dewerft@geel.be, 014/56.66.66 of dewerft.be. (WDH)