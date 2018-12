‘Tribuun’: het nieuwste hoekje van de bib Wouter Demuynck

17 december 2018

18u54 0 Geel Sinds kort heeft de bib een nieuwe ruimte, ‘Tribuun’, vlak bij de dvd-afdeling. De naam dekt de lading, want hier kan je uitpakken met je verborgen talent terwijl je bewonderaars op de Tribuun zitten.

De gezellige hoek is er gekomen mede dankzij de schrijnwerkers van de stad en Jasmien Nuyts (Plateau). Jasper Ooms en Eedith Mukagaga hebben een ontwerp gemaakt en op de muur geschilderd. Er kunnen tot veertig personen op de Tribuun zitten. Ideaal dus voor activiteiten die de bib organiseert voor jong en oud. Er is een megascherm ter beschikking voor filmpjes, beelden en presentaties. Wie nood heeft aan leestips, kan dan weer grasduinen tussen de blikvangers in de kast.