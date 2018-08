"Timing verbod komt heel ongelegen" WEDSTRIJD KAJAKCLUB IN HET GEDRANG DOOR BLAUWALGEN IN KANAAL WOUTER DEMUYNCK

11 augustus 2018

02u44 0 Geel Het recreatieverbod op het kanaal wegens de aanwezigheid van blauwalgen is een streep door de rekening voor kajakclub De Geelse Kajakvaarders. Net volgend weekend organiseert de club haar internationale kajakwedstrijden op het kanaal in Geel, maar die dreigen afgelast te moeten worden. Momenteel kan er ook niet getraind worden.

Wegens de aanwezigheid van blauwalgen geldt er een tijdelijk captatie- en recreatieverbod op het volledige kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo. Eerder gold al een verbod van Bocholt tot aan Sas 3 in Mol, maar laboresultaten van de Vlaamse Milieumaatschappij wezen ook op de aanwezigheid van blauwalgen achter sluis 7 en 8 in Geel. Een politiebesluit vaardigt daarom een captatie- en recreatieverbod uit omdat contact met besmet water schadelijk kan zijn voor mens en dier. Daarom is het tijdelijk verboden water te gebruiken uit het hele kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee. Daarnaast is elke vorm van zachte recreatie - zoals kajakken, vissen, waterski en kanovaren - op beide kanalen tijdelijk verboden. Pleziervaart is wel toegelaten, zwemmen is er sowieso verboden.





Het recreatieverbod is een streep door de rekening voor kajakclub De Geelse Kajakvaarders. De club organiseert per jaar maar drie officiële wedstrijden en net volgend weekend staan haar internationale kajakwedstrijden op het programma in Geel. "Zo hebben we vrijdag 17 augustus 'Dwars door Ten Aard', op zaterdag de jeugdspelen en de lange baanwedstrijden en zondag de korte baanwedstrijden. Dit jaar komen er 8 Nederlandse clubs, 12 Belgische clubs, een Luxemburgse en een Duitse club", zegt kajaktrainer Guido Bax. "De timing van het verbod komt dus heel ongelegen, we hopen dat het maar een paar dagen zal duren. Van blauwalgen hebben we nog nooit last gehad. We organiseren al bijna 30 jaar wedstrijden en nog nooit hebben we er een moeten afgelasten."





Uitwijken naar Zilvermeer?

De kajakclub traint telkens op zondagvoormiddag en woensdagnamiddag. Voor die trainingen - waarop zo'n 35 kajakkers aanwezig zijn - wordt er gezocht naar een alternatief. "Het zou een optie zijn om tijdelijk te trainen op het Zilvermeer, maar ik moet nog navragen of dat mogelijk is aangezien dat water ook verbonden is met het kanaal", vervolgt Bax. "Het zou ook niet simpel zijn om al onze kajakken steeds naar Mol te vervoeren. We hebben twee indoortoestellen, maar dat is enkel om de techniek bij te schaven en bij slecht weer van toepassing. Ook het Albertkanaal is wellicht geen optie met al die golven die worden veroorzaakt door de scheepvaart."





Ook voor het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten geldt hetzelfde verbod. Bijkomende metingen de volgende dagen moeten uitwijzen of een aanpassing/uitbreiding van de politiebesluiten aan de orde is.