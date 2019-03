Politiezone zoekt vrijwilligers voor burenbemiddeling Wouter Demuynck

00u28 0 Geel De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout gaat in 2019 het vrijwilligersteam van burenbemiddelaars verder uitbreiden. Wie burenbemiddelaar wil worden, krijgt van de politie een gratis meerdaagse opleiding en begeleiding tijdens je opdrachten.

Soms kan het gebeuren dat het niet botert tussen de buren en dat frustraties uitgroeien tot grote problemen. Geluidsoverlast, rommel in de gemeenschappelijke hal, stank, huisdieren, hinderlijk parkeren, pesterijen: je probeert het natuurlijk eerst op te lossen door erover te praten met de buren. Maar als dat niet lukt en je komt er zelf niet uit, dan kan burenbemiddeling helpen.

Burenbemiddelaars zijn goed opgeleide vrijwilligers die het verhaal van beide partijen horen en geen oordeel vellen. Een bemiddelingsgesprek is gratis en wordt georganiseerd op een neutrale plek. Vaak leidt dit tot een oplossing waar beide buren tevreden mee zijn en worden de verstoorde relaties weer hersteld.

Zie jij het zitten om burenconflicten op te lossen? Kan je goed luisteren en ben je sociaal, communicatief, integer en onpartijdig? Dan wil de politie graag met jou samenwerken. Zij voorzien een gratis meerdaagse opleiding en begeleiding tijdens je opdrachten. Je werkt altijd per twee en je ontvangt ook een onkostenvergoeding.

Voor meer info over burenbemiddeling en de bijbehorende opleiding kan je telefonisch of per mail terecht bij de preventiecoördinator Jos Delarbre (014/56.47.33 – jozef.delarbre@police.belgium.eu).

De opleiding burenbemiddeling vindt plaats op 18, 19, 25 en 26 maart in de politieschool PLOT in Genk of 16, 23, 30 maart, 27 april en 4 mei in de politieschool Campus Vesta in Ranst.