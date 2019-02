‘Over piskijkers, pestdokters en pauwendrek’ is nieuwste publicatie van het Gasthuismuseum Wouter Demuynck

19 februari 2019

20u53 0

Het Gasthuismuseum stelt een nieuwe publicatie voor. ‘Over piskijkers, pestdokters en pauwendrek’ gaat over de gezondheidszorg in Geel van de 16de eeuw tot het begin van de 20ste eeuw. De publicatie bevat 24 unieke en persoonlijke verhalen van zieken, verzorgers en uitzonderlijke individuen die elk in hun eigen socioculturele context en tijdsgeest leven. Daarnaast wordt het onderscheid tussen stad en platteland en de verhouding ten opzichte van de algemene vooruitgang in de geneeskunde meegegeven.

Je kunt deze publicatie kopen in het Gasthuismuseum en het stadsarchief voor 12 euro.